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    • Magazin
    • 11.07.2023 08:51
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    • 11.07.2023 08:51
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    Yeni Aşk-ı Memnu'da sürpriz başrol değişikliği! Seyirciye sağlam ters köşe yaptılar

    Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in unutulmaz performanslarıyla izleyiciler tarafından heyecanla izlenmişti. Yapımcılar Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Bihter karakterini üstlenecek olan isim Farah Zeynep Abdullah olarak açıklandı. Abdullah'ın Bihter rolü ise tartışmalara neden oldu. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak.

    Yeni Aşk-ı Memnu’da sürpriz başrol değişikliği!

    2008 yılında başlayan ve 2 yıl sonra final yapan popüler dizi "Aşk-ı Memnu", uzun bir aranın ardından film uyarlamasıyla geri dönüyor. Dizinin orijinal oyuncu kadrosundan tamamen farklı bir ekip ile çekilecek olan film izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni kadroda yer alan bazı isimler herkesi şaşırtmayı başardı. Son olarak filmin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'tan set pozu gelmişti. Yaşanan bu gelişme merakları daha da artırdı.

    GERİ DÖNÜYOR

    Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.

    SÜRPRİZ BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ

    Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Filmde bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olması şaşkınlık yarattı.

        Behlül karakterine ise Boran Kuzum hayat verecek. Kuzum, genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim olarak tanınıyor.

        Diziye yeni katılan oyuncular Osman Sonant ve Boran Kuzum, setten gelen yeni bir poz ile izleyicilere meraklarını arttırmış durumda.

        Ancak bu yeni oyuncu tercihleri bazı izleyiciler arasında da tartışmalara sebep oldu. Dizinin orijinal kadrosuna alışmış olan izleyiciler değişikliklere tepki gösterirken bazıları da yeni oyuncu seçimlerini olumlu bir şekilde karşıladı.
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            Türk Telekom
            Haberler Magazin Yeni Aşk-ı Memnu'da sürpriz başrol değişikliği! Seyirciye sağlam ters köşe yaptılar
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