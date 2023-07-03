Ceyda Düvenci tek tek açıklayarak anlattı! Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliği bitiyor! Boşanma kararı alan Ceyda Düvenci...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılığı çok konuşulurken Ceyda Düvenci'nin dövmelerini açıkladığı paylaşımı olay oldu.
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...
Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum... Ateş böcekleri iyidir... Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..."
Bir takipçisi Ceyda Düvenci'ye şu yorumu yaptı: "Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar. Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz"