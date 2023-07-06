Bülent Şakrak'la olan 8 yıllık evliliği bitiren Ceyda Düvenci'den flaş hamle "Kalbinizden de hadisizliğinizden de..." Boşanma kararı sonrası...

Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...

Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum... Ateş böcekleri iyidir... Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..."