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    • Magazin
    • 21.12.2022 10:49
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    • 21.12.2022 11:47
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    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu yargılandığı dava ertelendi! İmam Hatiplilere karşı çirkin sözleri tepki çekmişti

    Son dakika haberi! Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun İmam Hatipliler hakkındaki sözleri tepki çekmişti. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Duruşma 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Gülşen’in yargılandığı davada flaş gelişme!

    Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.

    GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI | VİDEO İZLE

    Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

    Geçen Ekim ayında İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Gülşen'in avukatı Emek Emre de müvekkili hakkında beraat talep etmişti. Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

    DURUŞMA 1 MART 2023 TARİHİNE ERTELENDİ
    Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Duruşma 1 Mart 2023 tarihine ertelendi.

    İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı.

    "İMAM HATİPLERİ HEDEF GÖSTERMİŞ VE HAKARET ETMİŞTİR"
    Müşteki Eren Yıldırım, "Şahsa kızgınım, seyirciye dönerek halka alkış tutturup hakaret etmiştir. İmam hatipleri hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. İtibar suikastine maruz kaldım. Ben imam hatipli olarak özrünü kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

    ÖNDER İmam Hatipliler Derneği avukatı Sezgin Koç ise , "Sanık söylediği sözleri kabul ediyor. Sanık şarkıcı olduğunu iddia etmektedir ancak, sesinden çok kıyafetleri ve doğal olmayan cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündeme gelmektedir. Ülkede milyonlarca imam hatipli vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa, binlerce kişinin zarar göreceği açıktır. Sanığın beraat etmesi halde, herhangi bir kişinin toplulukta sapık dersem benim yargılanmamı gerektirecek bir durum olmayacak diye düşünecektir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

    GÜLŞEN'İN AVUKATI, GÜVENCE BEDELİ OLARAK ÖDENEN 250 BİN TL'NİN İADESİNİ İSTEDİ
    Gülşen'in avukatı Emek Emre, "Yurt dışı çıkış yasağı ağır ceza mahkemesinde kaldırıldı. Mahkemeden güvence bedeli olarak verilen paranın iade edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi. Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi. Güvence bedeli olarak ödenin paranın 250 bin TL olduğu öğrenildi.

        İDDİANAME
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        NE OLMUŞTU?
        Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıkmıştı. Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı.

        Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ZORAKİ ÖZÜR
        Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

            Gülşen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..."



            AYLAR SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ TEPK ÇEKTİ
            Hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırılan Gülşen, bu süreçte 50 konserini iptal etmişti. Davası devam eden Gülşen, aylar sonra 20 Aralık gecesi sahne aldı. Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı.

            Kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bıraktığı yerden devam etmiş değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak" ifadelerini kullandı.

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