Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti son dakika haberi geldi
Sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen '' Ben yine de değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğün herkesten samimiyetle özür diledim'' demişti. Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Şarkıcı Gülşen hakkında karar! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti işte ifadesi... Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
5 gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen, ev konutunu terk etmeme şartıyla tahliye edilmişti. Ardından karakola imza şartıyla ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Gülşen için adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı. Gülşen kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı.
Gülşen, "Bu konuda daha önce ifade verdim. Bu ifademin doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Suçsuzum yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içerisinde bir arkadaşımla şakalarımdan ibarettir. Sahnede dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerinin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki bir başka arkadaşım şakalaşma niyetiyle "Seni imam" taşısın dedi. İmam lakabıyla anılan arkadaşımız Miraç Çel. Lakabın benim bildiğim bir özelliği yok kendisini bu lakap ile tanıdım. Sahnede sıklıkla şakalaştığım arkadaşımdır. 'Seni imam' taşısın sözü üzerine bu lakabın kelime anlamıyla özleştiği bir kalıp olmasıyla plansız ve hesapsız şaka ile yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı sahne heyecanın getirmiş olduğu refleks ile söylenmiş bir şey ve sahne üzerinde iki kişi arasında geçen diyalog" dedi