Şarkıcı Gülşen hakkında flaş karar! İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti son dakika haberi geldi

Gülşen, "Bu konuda daha önce ifade verdim. Bu ifademin doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Suçsuzum yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içerisinde bir arkadaşımla şakalarımdan ibarettir. Sahnede dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımdan birinden beni seyircilerinin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki bir başka arkadaşım şakalaşma niyetiyle "Seni imam" taşısın dedi. İmam lakabıyla anılan arkadaşımız Miraç Çel. Lakabın benim bildiğim bir özelliği yok kendisini bu lakap ile tanıdım. Sahnede sıklıkla şakalaştığım arkadaşımdır. 'Seni imam' taşısın sözü üzerine bu lakabın kelime anlamıyla özleştiği bir kalıp olmasıyla plansız ve hesapsız şaka ile yanıt verdim. Sadece bir kişiye karşı sahne heyecanın getirmiş olduğu refleks ile söylenmiş bir şey ve sahne üzerinde iki kişi arasında geçen diyalog" dedi

