Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaren Dağ’ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...

Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" diyerek programa damga vurmuştur.

24 yaşında olan Yaren'in her fotoğrafta başka biri gibi gibi olması sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Bu kadar mı kendini sevmiyorsun?'' , ''Kendinle barışık ol zaten güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundular.