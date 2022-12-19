Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaren Dağ’ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Yaren Dağ, sosyal medyadaki haliyle programın en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Photoshoplu haliyle gündeme gelen Yaren Dağ hakkında bir çok soruya yanıt aranıyor. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yaren Dağ'ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YAREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılardan Yaren Dağ, hemşiredir.
Yeni sezon yarışmacısı olan Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum.
Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" diyerek programa damga vurmuştur.
24 yaşında olan Yaren'in her fotoğrafta başka biri gibi gibi olması sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Bu kadar mı kendini sevmiyorsun?'' , ''Kendinle barışık ol zaten güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundular.