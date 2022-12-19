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    • Magazin
    • 19.12.2022 17:07
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    • 19.12.2022 17:15
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    Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaren Dağ’ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...

    Yeni sezon Kısmetse Olur yarışmacıları gündemde yer alıyor. Bu kez televizyon yerine Youtube'de yayınlanan programda yarışanların yaşları, memleketleri merak konusu oldu. Özellikle Yaren Dağ hakkında bir çok soru araştırılıyor. Peki Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yaren Dağ’ın İnstagram adresi ve diğer merak edilenler...

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Yaren Dağ, sosyal medyadaki haliyle programın en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Photoshoplu haliyle gündeme gelen Yaren Dağ hakkında bir çok soruya yanıt aranıyor. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yaren Dağ'ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...

    KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YAREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılardan Yaren Dağ, hemşiredir.

    Yeni sezon yarışmacısı olan Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum.

    Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" diyerek programa damga vurmuştur.

    24 yaşında olan Yaren'in her fotoğrafta başka biri gibi gibi olması sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Bu kadar mı kendini sevmiyorsun?'' , ''Kendinle barışık ol zaten güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundular.

        KISMETSE OLUR YAREN DAĞ INSTAGRAM'I NE?

        Sosyal medya platformu Instagram'da @yarendags kullanıcı adıyla yer alan Kısmetse Olur Yaren'in burada 7.140 takipçisi bulunuyor. Ancak genç yarışmacının boyu, burcu, kilosu hakkında bilgiler bulunmuyor.

        KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

        Aybüke Çangal: Genç yarışmacı Aybüke üniversite öğrencisidir. 25 Ekim 2001 doğumlu ve TikTok fenomenidir.

        Cansel Ayanoğlu: Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel, söylemleriyle ilk günden ilgi çekmeye başladı. Cansel Ayanoğlu'nun 1 evladı vardır.

        Yaren Dağ: Yaren Dağ 24 yaşındadır. Estetik uzmanı olarak çalıştını açıklayan Yaren hemşiredir. Küçük yaşlardan itibaren çalıştığını anlatan "Artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

        Ayşenur İnam: 2002 yılında doğan Yaren, özel korumadır. Genç isim Almanya'dan Türkiye'ye gelerek yarışmaya katıldı.

        Merve Demirbilek: 27 yaşında olan Merve, ziraat mühendisi.
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        Haberler Magazin Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaren Dağ’ın İnstagram adresi, boyu, kilosu, burcu...
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