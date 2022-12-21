Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.

OYNADIĞI TV DİZİLERİ

2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne

2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar

2003 - Hayat Bilgisi : Pakize

2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge

1998 - Erguvan Yılları