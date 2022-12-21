Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu...

Sanat camiasını üzen haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pakize Suda öldü mü, neden öldü?
PAKİZE SUDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberine göre Pakize Suda'nın hayatını kaybetti. Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti. Haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş yaptığı açıklamada "Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.
Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.
OYNADIĞI TV DİZİLERİ
2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne
2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar
2003 - Hayat Bilgisi : Pakize
2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge
1998 - Erguvan Yılları