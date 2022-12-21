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    • Magazin
    • 21.12.2022 15:10
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    • 21.12.2022 15:11
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    Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu...

    Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen birçok başarılı projede rol almış olan usta oyuncu Pakize Suda'dan acı haber geldi. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pakize Suda öldü mü, neden öldü?

    takvim.com.tr
    Acı haber geldi! Ünlü isim hayatını kaybetti!

    Sanat camiasını üzen haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Peki, Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pakize Suda öldü mü, neden öldü?

    PAKİZE SUDA HAYATINI KAYBETTİ

    Son dakika haberine göre Pakize Suda'nın hayatını kaybetti. Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti. Haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş yaptığı açıklamada "Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

    PAKİZE SUDA KİMDİR?

    Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

    Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.

    OYNADIĞI TV DİZİLERİ

    2006 - Sevda Çiçeği : Nazan Anne

    2005 - Davetsiz Misafir : Kehribar

    2003 - Hayat Bilgisi : Pakize

    2002 - Pembe Patikler : Hadiye Yenge

    1998 - Erguvan Yılları

        SUNDUĞU TV PROGRAMLARI

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        Pakize Suda İle Gece Yarısı

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        Haberler Magazin Pakize Suda neden öldü, hastalığı neydi? PAKİZE SUDA ÖLDÜ MÜ? Pakize Suda nereli, kaç yaşındaydı? Son dakika sağlık durumu...
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