Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...
İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler ardından gözaltına alınan ve açılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırıldı. Davası devam eden Gülşen, bu akşam ise aylar sonra ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Gülşen için "Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak" dedi. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü...
20.12.2022 00:03 - Son Güncelleme: 20.12.2022 00:11
Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı.