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Haberler Magazin Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler ardından gözaltına alınan ve açılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırıldı. Davası devam eden Gülşen, bu akşam ise aylar sonra ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Gülşen için "Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak" dedi. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü...

takvim.com.tr
20.12.2022 00:03 - Son Güncelleme: 20.12.2022 00:11
Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırılan Gülşen, bu süreçte 50 konserini iptal etmişti. Davası devam eden Gülşen, aylar sonra ilk kez bu akşam sahne aldı.

Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı.

Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...

Kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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