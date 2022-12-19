19 Aralık 2022 kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 7. bölüm CANLI İZLE

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. 9 kadın ve 9 erkek adayın yer aldığı programda her Cuma bir isim programdan elenecek. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü eleme ne zaman? 18 Aralık 2022 kim elendi, kim gitti? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü 7. bölüm CANLI izleme linki ve diğer merak edilenler!