Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur'da öyle bir isim var ki görenler gözlerine inanmadı. Çünkü hem yaşı konusunda yalan söylüyordu hem Survivor'ın yıldızlarından birinin eski sevgilisiydi hem de görmeyeli epey değişmişti. O isim Zeyd Gümüştutan'dan başkası değil. İşte detaylar...
16.12.2022 07:06 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:06