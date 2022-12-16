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Haberler Magazin Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur'da öyle bir isim var ki görenler gözlerine inanmadı. Çünkü hem yaşı konusunda yalan söylüyordu hem Survivor'ın yıldızlarından birinin eski sevgilisiydi hem de görmeyeli epey değişmişti. O isim Zeyd Gümüştutan'dan başkası değil. İşte detaylar...

16.12.2022 07:06 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:06
Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Kısmetse Olur'un yeniden başlamasıyla yarışmacılar harıl harıl araştırılırken, içlerinde öyle biri isim var ki epey yakından tanıdığımız bir isim. O da Zeyd Gümüştutan.

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Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, yıllar sonra ekranlara geri döndü. O dönemlerde evlilik programlarının kaldırılması sebebiyle televizyona veda eden program, yepyeni formatıyla artık Youtube platformunda yayınlanıyor.

Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Damatlar evi ve gelinler evi olmak üzere toplamda 18 yarışmacının özel hayatları da merak konusu oldu. Gelin ve damat adaylarının bazıları ise fenomen olmaları sebebiyle izleyiciler tarafından yakından tanınıyor. Bunlardan biri de Zeyd.

Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Zeyd Gümüştutan, 2016 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Kısmetse Olur Zeyd çıka çıka kim çıktı göz göre göre yalan söylüyor! Survivor yıldızının eski sevgilisi olan Zeyd Gümüştutan kapı kapı geziyor

Göz6 yarışma programı yine 8 kadın, 8 erkek yarışmacının aynı evde kaldığı bir programdı. Yarışmanın şampiyonları ise kızlarda Berna Keklikler, erkeklerde ise Erdi Ünver olmuştu.

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