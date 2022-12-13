5 yıl önce gelin adayıydı! Didem Delen’den Kısmetse Olur itirafı! Yıllar sonra ifşa etti! “Formatı patlatmak gibi olmasın ama...”
İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan evlilik programının 2. sezonun birincisi Didem Delen, yılar sonra şoke eden açıklamalarda bulundu. "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adıyla yeniden yayınlanmaya başlayan program hakkında konuşan Delen, "Formatı patlatmak gibi olmasın" diyerek yarışmanın perde arkasını anlattı. Yayınlandığı dönem Adnan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla programa damga vuran Delen'in Öykü Serter ile ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte Didem Delen'in o açıklaması...
13.12.2022 22:28 - Son Güncelleme: 13.12.2022 22:38
Kısmetse Olur, 5 yılın ardından Öykü Serter'in sunumu ve Kısmetse Olur Aşkın Gücü" adıyla yeniden yayınlanmaya başladı.
İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan evlilik programının 2. sezonun birincisi Didem Delen'den de yarışmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yayınlandığı dönem Adanan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla programa damga vuran Delen'in Öykü Serter ile ilgili söyledikleri de dikkat çekti.