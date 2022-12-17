Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.