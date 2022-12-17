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Haberler Magazin Kısmetse Olur'da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı 'beterin beteri geliyor' Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

Kısmetse Olur'da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı 'beterin beteri geliyor' Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de bir kalça dansı skandalı gündemde. İşte detaylar...

17.12.2022 17:05 - Son Güncelleme: 17.12.2022 17:13
Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

Yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturan yapım, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, yıllar sonra ekranlara geri döndü. O dönemlerde evlilik programlarının kaldırılması sebebiyle televizyona veda eden program, yepyeni formatıyla artık Youtube platformunda yayınlanıyor.

Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

Son olarak erkek adaylardan Zeyd Gümüştutan'ın kızları etkilemek için yaptığı twerk dansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Kısmetse Olur’da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı ’beterin beteri geliyor’ Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...

Yayında Ayşenur'un önünde kalça dansı yapan Zeyd, kadınların çığlığı eşliğinde dansına devam etti.

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