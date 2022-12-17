Kısmetse Olur'da skandal görüntü uluorta kalça dansı yaptı 'beterin beteri geliyor' Kapıdan kapıya gezen Zeyd Gümüştutan...
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de bir kalça dansı skandalı gündemde. İşte detaylar...
17.12.2022 17:05 - Son Güncelleme: 17.12.2022 17:13
5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, yeni bölümünde yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.
Son olarak erkek adaylardan Zeyd Gümüştutan'ın kızları etkilemek için yaptığı twerk dansı sosyal medyada tartışma yarattı.