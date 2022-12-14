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Haberler Magazin Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! 'Dolandırıcılık' Meğer fotoshopla...

Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! 'Dolandırıcılık' Meğer fotoshopla...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 1. bölümünden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi. Öykü Sertel'in sunumuyla Youtube'de yayın hayatına başlayan programda 9 erkek 9 kadın yer alıyor. Gelin ve damat adayları görüşerek aşkı arıyor Öte yandan gelin adaylarının sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarıyla gerçek halleri arasındaki fark çok konuşuldu. Aradaki fark deyim yerindeyse olay yarattı!

14.12.2022 17:06 - Son Güncelleme: 14.12.2022 17:06
Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! ’Dolandırıcılık’ Meğer fotoshopla...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yıllar sonra YouTube ile yayın macerasına geri döndü. Bir zamanların reyting rekorları kıran, kaos ve aşk yuvası programı Kısmetse Olur, yeni adı ve yeni gelin-damat adaylarıyla yayınlanmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! ’Dolandırıcılık’ Meğer fotoshopla...

Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur'da 9 erkek ve 9 kadın hayatının aşkını arıyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.

Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! ’Dolandırıcılık’ Meğer fotoshopla...

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan...

Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! ’Dolandırıcılık’ Meğer fotoshopla...

Programı izleyenler yarışmacıların aşırı shoplanmış fotoğrafları ve gerçek hallerinin arasındaki farka dikkat çekti.

Gerçek halleri sosyal medyanın diline düştü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü gelinlerinin fotoğraf oyunu ortaya çıktı! ’Dolandırıcılık’ Meğer fotoshopla...

Yeliz Açıkel ile başlayalım...

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