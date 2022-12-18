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    • Magazin
    • 18.12.2022 19:20
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    • 18.12.2022 19:36
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    SON DAKİKA: Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! Oyuncunun en acı günü! Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu...

    Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan ve son olarak Kuruluş Osman’a Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol’dan kahreden haber geldi. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ‘Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden acı haberi duyurarak “Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” dedi.

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA: Alpaslan Özmol’dan kahreden haber!

    Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda 'Kuruluş Osman' dizisine Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'dan kötü haber geldi.

    MEHMET BOZDAĞ DUYURDU
    Ünlü oyuncunun annesi vefat etti. Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

        Bozdağ yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

        Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

        BİR YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ
        Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl ekim ayında da babası Coşkun Özmol (87)'u kaybetmişti.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! Oyuncunun en acı günü! Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu...
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