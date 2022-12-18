SON DAKİKA: Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! Oyuncunun en acı günü! Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu...

Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz haftalarda 'Kuruluş Osman' dizisine Gürbüz Alp rolü ile katılan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'dan kötü haber geldi.
MEHMET BOZDAĞ DUYURDU
Ünlü oyuncunun annesi vefat etti. Acı haberi ise Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.