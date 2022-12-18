SON DAKİKA: Alpaslan Özmol'dan kahreden haber! Oyuncunun en acı günü! Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ duyurdu...

Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.