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    • Magazin
    • 16.11.2022 13:37
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    • 16.11.2022 13:45
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    Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı ağızlar açık kaldı: "Aynısını annem bir saatte diker"

    Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı ağızlar açık kaldı. İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra İstinye'de 40 milyon TL'ye yalı aldığı öğrenilen Hadise, geçtiğimiz hafta konser tarzıyla olay olmuştu. Ankara'da sevenleriyle buluşan Hadise o konserde hem elbisesi hem de danslarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Süper mini bir elbise tercih eden Hadise yine gündemde, bu kez o elbisenin fiyatıyla. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada, "Ne gerek var bir kere kullandığınız şeylere bu parayı vermeye" , "Aynısını annem bir saatte diker" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin çok konuşulan siyah elbisesinin fıyatı...

    Hadise’nin olay elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

    Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı herkesin ağzı açık kaldı, "Aynısını annem bir saatte diker" yorumları havada uçuştu.

    Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, Paris tatilinden bomba gibi döndü. Deşarj olan Hadise'nin konser maratonu başladı.

    İbrahim Çelikkol'un kiracısı olan Hadise son olarak Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı.

    Yeni evle ilgili geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" dedi.

        Ankada'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Hadise giyimiyle ve dansıyla geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.

        Sahnelerde fırtına gibi esen Hadise son olarak siyah süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla çok konuşuldu.

        Son konserinde mini elbisesiyle resmen şov yapan Hadise, bu kez de sahnede giydiği kıyafetin ücretiyle konuşuldu.

        Kombin fiyatı belli olan Hadise, mini elbisesine tam 44 bin TL verdi. Ünlü şarkıcının çizmesi ise 12 bin TL.
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        Haberler Magazin Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı ağızlar açık kaldı: "Aynısını annem bir saatte diker"
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