Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı ağızlar açık kaldı: "Aynısını annem bir saatte diker"

Hadise giyimiyle 'geri döndü' dedirtmişti... Siyah mini elbisesinin fiyatı ortaya çıktı herkesin ağzı açık kaldı, "Aynısını annem bir saatte diker" yorumları havada uçuştu.
Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, Paris tatilinden bomba gibi döndü. Deşarj olan Hadise'nin konser maratonu başladı.
İbrahim Çelikkol'un kiracısı olan Hadise son olarak Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı.
Yeni evle ilgili geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" dedi.