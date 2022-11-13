Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle şovu olay oldu görenler: "İşte geri döndü"
Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Kasığına kadar derin yırtmacı olan süper mini elbisesiyle şovu olay oldu. 37 yaşındaki Hadise'yi görenler, "İşte geri döndü" , "Kraliçe yine şov yaptı" yorumlarında bulundu. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı Hadise Instagram'ın altını üstüne getirdi. Sahne aldığı mekanda kostümü ve danslarıyla dikkat çeken Hadise o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca olanlar oldu. Başarılı şarkıcıya adeta yorum yağdı.
13.11.2022 09:45 - Son Güncelleme: 13.11.2022 09:54
"İŞTE HADİSE GERİ DÖNDÜ"
Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle şovu olay oldu görenler, "İşte Hadise geri döndü" yorumları yaptı.
Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.
Hadise boşanma sürecinde Dinçerler'in sanat hayatını kısıtladığını ve psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.