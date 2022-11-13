Hadise kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle şovu olay oldu görenler: "İşte geri döndü"

Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğinin ardından sık sık gündeme gelen Hadise, İbrahim Çelikkol'un kiracısıydı. Hadise bu evden çıkmadan önce Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldı. Hadise iddialar üzerine ise "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti.