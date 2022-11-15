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    • Magazin
    • 15.11.2022 17:41
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    • 15.11.2022 17:51
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    Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı sosyal medya: "Koca yok olmuş"

    Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı. Merve Boluğur'un evliliğinin üstünde kara bulutlar mı dolaşıyor? 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturan Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde hamilelik iddiasıyla gündeme gelen Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın'la paylaşımlar yapmaması dikkat çekerken parmağından çıkardığı yüzük detayı da herkesi şaşırdı. Ancak Merve asıl şaşkınlığı bir takipçisinden gelen soruya verdiği yanıtla gerçekleştirdi. Gelişmelerin ardından 'Merve Boluğur boşanıyor mu?' sorusu gündemde yerini alırken tek başına paylaşımlar yapan Boluğur'u görenler, "Koca gitmiş" yorumlarında bulundu.

    takvim.com.tr
    Merve Boluğur boşanıyor mu? Şok detay olay açıklama!

    1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı. Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 2015-2017 yıllarıa rasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan Merve Boluğur ekranlardan elini eteğini çekmiş ve boşanmanın ardından aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelen Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

    'Kocam da kocam' dediği DJ Mert Aydın'la 2 Ekim'de evlendi Merve Boluğur... Son dönemde sosyal medyada tek başına paylaşımlar yapmasıyla dikkat çeken Boluğur, takipçileri tarafından yakın merceğe alındı.

    Çok değil daha 1 ay önce hamilelik haberleriyle gündeme geliyordu ünlü oyuncu. Hatta sosyal medyada yaptığı paylaşımla 'Hamle' iddialarını daha da güçlendirmişti.

        Geçtiğimiz haftalarda eşiyle paylaşımlar yapan ve hamilelik haberleriyle gündeme gelen Merve Booluğur'un Instagram'dan paylaştığı videolar ve fotoğraflarda parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti.

        'MERVE BOLUĞUR BOŞANIYOR MU?'

        Her fırsatta eşi ile paylaşım yapan Merve Boluğur bir süredir tek başına paylaşımlar yapıyor. Son olarak takipçileri ile soru-cevap anketi gerçekleştiren Boluğur, "En çok ders çıkardığın olay hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

        "ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

        O soruya,"Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya da önemsemez. Çoğu sayemde bir yere geldi. Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" diyen Merve Boluğur'un bu sözleri kime dediği merak konusu oldu.
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            Haberler Magazin Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı sosyal medya: "Koca yok olmuş"
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