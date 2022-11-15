Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı sosyal medya: "Koca yok olmuş"

1.5 ay önce evlenmişti yüzük çıktı o açıklama şaşkınlık yarattı. Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor mu? 2015-2017 yıllarıa rasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan Merve Boluğur ekranlardan elini eteğini çekmiş ve boşanmanın ardından aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelen Merve Boluğur Instagram paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.