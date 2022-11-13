Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı bomba sözler: "Sen çoook yalandın!"
Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı... Boşanmanın ardından zor günler geçiren ve soluğu tatil yapmak ve kafa dağıtmak için Paris'te alan Hadise konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam konserinde giydiği mini elbisesi ve kalça dansıyla gündeme gelen Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler'e göndermede bulundu. Hadise'nin 'Sıfır tolerans" şarkısında, "Sen hep bira yalandın" sözlerinin ardından "Biraz değil çoook yalandın" demesi ünlü şarkıcının hayranları tarafından "Mehmet Dinçerler'e gönderme" olarak yorumlandı. İşte o anlar...
13.11.2022 13:59 - Son Güncelleme: 13.11.2022 14:20
"SEN ÇOOOK YALANDIN!"
Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı bomba sözler geldi.
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konserden konsere koşan Hadise geçtiğimiz günlerde sahnelere kısa bir ara vererek Paris'e gitti.
Paris'te yaşadığı zor günleri unutan ve deşarj olan Hadise Instagram'dan paylaştığı 'Kendini sev' pozlarıyla dikkat çekti.
Paris'ten dönen ve İstinye'de 40 milyon TL'ye yalı aldığı konuşulan Hadise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "Yeni evim hayırlı olsun" demişti...
Konser maratonuna devam eden Hadise önceki akşam sahnede yaptığı kalça dansıyla gündeme bomba gibi düştü.