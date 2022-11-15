Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etmişti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alınmıştı.

GÖNLÜNÜN PRENSESİ

Hürriyet'in haberine göre; Rawan Bin Hussain, Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı. Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Dinçerler, Rawan'a, dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye etti. "Beni sonsuza kadar kendine bağla" anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar. Dinçerler çantaya 49 bin TL ödemiş. Rawan, Küba'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılırken, "Kalbimi İstanbul'da bıraktım" notunu düşmeyi ihmal etmedi.