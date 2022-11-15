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    • Magazin
    • 15.11.2022 14:05
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    • 15.11.2022 14:15
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    Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"

    Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi. 30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de boşandı. Olaylı boşanma hakkında çeşitli iddialar gündemde yer alırken ünlü şarkıcının sahnelerindeki sözleri ve tavırları sık sık gündeme geldi. Sahnedeki hareketleriyle resmen kendini ifade eden Hadise son olarak Ankara konserinde sevenleriyle buluştu. Kalça dansı ve kıyafetiyle dikkat çeken Hadise, şarkılarını seslendirirken göndermelerde de bulundu. O konserde Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'den bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Konser fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise Instagram'daki o karelere, "Dün gece yaşananlar aramızda" notu düştü. Yaşananların ardından eski eşi Mehmet Dinçerler'den gelen paylaşım dikkat çekti.

    Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi. 5 ay evli kalan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler ikilisi boşandı boşanmasına ama magazin gündeminden bir türlü düşmedi...

    30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çiftin boşanma nedeni olarak, Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi olduğu ileri sürülmüştü. O görüntülere eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.

    "SEN EVLİSİN"

    İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.

        YÜZÜĞÜ SATTI, HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI

        30 Eylül'de Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilen evlilik yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı. Boşanmanın ardından yüzüğü satmak isteyen ünlü şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke oldu.

        Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında adeta sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.

        Tek celsede biten evliliğin ardından Mehmet Dinçerler'in Hadise ile yaşadığı Riva'daki evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi de alıp gittiği iddia edilmişti. Mehmet Dinçerler deniz kenarında bulunan ve inşaat aşamasında olan yeni evine geçmek için gün sayarken, Hadise'den de bir atak geldi.

            Hadise'nin İstinye'de 40 milyon TL'ye yalı satın aldığı öğrenildi. Arkadaşlarıyla görüntülenen Hadise "Yeni evim hayırlı olsun bana" diyerek ev haberlerini doğruladı.

            Hadise boşandıktan sonra sahnelerindeki sözleri ve tavırlarıyla sık sık gündeme geldi, hala da geliyor. Sahnedeki hareketleriyle resmen kendini ifade eden Hadise son olarak Ankara konserinde sevenleriyle buluştu.

            Kalça dansı ve kıyafetiyle dikkat çeken Hadise, Sıfır Tolerans şarkısını seslendirirken "Sen biraz değil çok yalandın" cümlesiyle gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin bu sözleri eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak yorumlandı.

                "BIRAKSINLAR KENDİMİ SAHNEDE İFADE EDİŞ ŞEKLİMİ"

                O konserde ünlü şarkıcı "Bıraksınlar sahnemi, şarkılarımı, showumu, dansımı... Kendimi sahnede nasıl ifade ediyorsam ediş şeklimi bıraksınlar. Ben böyleyim" dediği sırada annesi Gülnihal Açıkgöz'den de bahsetti ve bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

                HADİSE'NİN GÖZYAŞLARI!

                "Anneme her zaman her şeyi çok açık bir şekilde anlatmışımdır. Bu ne kadar kolay olsa da bazen en zoru da bu oluyor biliyor musunuz? Çünkü üzülüyorlar. Anne deyince duruyor değil mi her şey? O yüzden bıraksınlar sahnemi şarkılarımı şocumu dansımı. Kendimi sahnede nasıl ifade ediyorsam ediş şeklimi bıraksınlar. Ben böyleyim ya." diyen Hadise'nin gözyaşları sevenlerini üzdü.

                MEHMET DİNÇERLER'DEN EV MİSİLLEMESİ!

                Konser fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise Instagram'daki o karelere, "Dün gece yaşananlar aramızda" notu düştü. Yaşananların ardından eski eşi Mehmet Dinçerler'den gelen yeni paylaşım dikkat çekti. Yeni evinden paylaşım yapan Mehmet Dinçerler'in Billie Eilish'in Lovely şarkısının sözleriyle gönderme yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

                    Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etmişti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alınmıştı.

                    GÖNLÜNÜN PRENSESİ

                    Hürriyet'in haberine göre; Rawan Bin Hussain, Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı. Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Dinçerler, Rawan'a, dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye etti. "Beni sonsuza kadar kendine bağla" anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar. Dinçerler çantaya 49 bin TL ödemiş. Rawan, Küba'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılırken, "Kalbimi İstanbul'da bıraktım" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

                    Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! 5 ay evli kalmışlardı bomba sözler: "Sen çoook yalandın!"

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                    Haberler Magazin Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"
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