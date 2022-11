Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"

HADİSE'NİN GÖZYAŞLARI!

"Anneme her zaman her şeyi çok açık bir şekilde anlatmışımdır. Bu ne kadar kolay olsa da bazen en zoru da bu oluyor biliyor musunuz? Çünkü üzülüyorlar. Anne deyince duruyor değil mi her şey? O yüzden bıraksınlar sahnemi şarkılarımı şocumu dansımı. Kendimi sahnede nasıl ifade ediyorsam ediş şeklimi bıraksınlar. Ben böyleyim ya." diyen Hadise'nin gözyaşları sevenlerini üzdü.