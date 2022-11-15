Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi: "Evine hoş geldin"

Hadise gözyaşlarına boğuldu 'dün gece yaşananlar aramızda' dedi eski eşi Mehmet Dinçerler'den manidar paylaşım gecikmedi. 5 ay evli kalan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler ikilisi boşandı boşanmasına ama magazin gündeminden bir türlü düşmedi...
30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çiftin boşanma nedeni olarak, Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi olduğu ileri sürülmüştü. O görüntülere eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.
"SEN EVLİSİN"
İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.