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Haberler Magazin Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Bebek mi göbek mi?"

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Bebek mi göbek mi?"

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde, "Küçük Merve" açıklamasıyla hamile olduğu iddia edilen Merve Boluğur'un son paylaşımında belirginleşen karnını görenler, "Merve hamileysen söyle" , "Merve hamile misin?" , "Küçük Merve geliyor" yorumları yaptı.

18.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:27
Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın’la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: Bebek mi göbek mi?

"BEBEK Mİ GÖBEK Mİ?"

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın’la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: Bebek mi göbek mi?

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu.

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın’la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: Bebek mi göbek mi?

Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın’la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: Bebek mi göbek mi?

Aslı Hünel yakın arkadaşının düğünü için paraya kıydı. Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın’la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: Bebek mi göbek mi?

Gelinliği çok beğenilen Merve Boluğur'un ikinci gelinliği de başarılı bulundu.

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