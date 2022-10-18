Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Bebek mi göbek mi?"
Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde, "Küçük Merve" açıklamasıyla hamile olduğu iddia edilen Merve Boluğur'un son paylaşımında belirginleşen karnını görenler, "Merve hamileysen söyle" , "Merve hamile misin?" , "Küçük Merve geliyor" yorumları yaptı.
18.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:27
"BEBEK Mİ GÖBEK Mİ?"
Merve Boluğur hamile mi? Eşi Mert Aydın'la görüntüsü olay oldu sosyal medya çalkalandı.