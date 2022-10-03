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Haberler Magazin Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları fena ti'ye alındı: "Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününü izliyorum gibi"

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları fena ti'ye alındı: "Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününü izliyorum gibi"

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları olay oldu. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve ile Mert Aydın çiftinin ilk dansı, 2017 yılında evlenip 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın düğün dansına benzetildi, o anlar fena ti'ye alındı. İşte Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın çok konuşulan dansı...

03.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:53
Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın’ın düğündeki o anları olay: Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününü izliyorum gibi

"ACUN İLE ŞEYMA'NIN DÜĞÜNÜ GİBİ"

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları fena ti'ye alındı.

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Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın’ın düğündeki o anları olay: Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününü izliyorum gibi

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Merve Boluğur ikinci kez nikah masasına oturmanın mutluluğunu yaşadı.

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın’ın düğündeki o anları olay: Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününü izliyorum gibi

Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturdu.

MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın’ın düğündeki o anları olay: Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününü izliyorum gibi

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la bugün Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.

Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın’ın düğündeki o anları olay: Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın düğününü izliyorum gibi

Nikaha saatler kala Merve Boluğur'un Instagram'da soyadını değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

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