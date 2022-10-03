Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları fena ti'ye alındı: "Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününü izliyorum gibi"
Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları olay oldu. Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve ile Mert Aydın çiftinin ilk dansı, 2017 yılında evlenip 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın düğün dansına benzetildi, o anlar fena ti'ye alındı. İşte Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın çok konuşulan dansı...
03.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:53
"ACUN İLE ŞEYMA'NIN DÜĞÜNÜ GİBİ"
Merve Boluğur ile eşi Mert Aydın'ın düğündeki o anları fena ti'ye alındı.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturdu.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la bugün Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.