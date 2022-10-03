Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: "Tam altın ne kadar?"

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.