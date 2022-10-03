Vav TV İzle
Haberler Magazin Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: "Tam altın ne kadar?"

Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: "Tam altın ne kadar?"

Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! geldi. Önceki akşam Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın çok konuşulan düğününde yakın arkadaşları Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım geldi. İşte "Tapulu kocam" notuyla eşi Mert Aydın'la fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur'dan gelen o kare...

03.10.2022 13:42 - Son Güncelleme: 03.10.2022 13:42
Merve Boluğur’dan ’tapulu kocası’yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: Tam altın ne kadar?

"TAM ALTIN NE KADAR?"

Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur’dan ’tapulu kocası’yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: Tam altın ne kadar?

Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Merve Boluğur’dan ’tapulu kocası’yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: Tam altın ne kadar?

Aslı Hünel yakın arkadaşının düğünü için paraya kıydı. Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

Merve Boluğur’dan ’tapulu kocası’yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: Tam altın ne kadar?

TAM ALTIN NE KADAR?

Haberimizi yayına aldığımız anlarda Kapalıçarşı fiyatlarına göre, tam altın bugünkü alış kuru 6.623,00 TL, satış kuru 6.723,00 TL idi.

Merve Boluğur’dan ’tapulu kocası’yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: Tam altın ne kadar?

Gelinliği çok beğenilen Merve Boluğur'un ikinci gelinliği de başarılı bulundu.

SON DAKİKA