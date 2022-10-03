Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı sosyal medya yıkıldı: "Tam altın ne kadar?"
Merve Boluğur'dan 'tapulu kocası'yla ilk poz! geldi. Önceki akşam Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın çok konuşulan düğününde yakın arkadaşları Aslı Hünel düğünde 10 tam altın taktı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Merve Boluğur'dan düğün sonrası ilk paylaşım geldi. İşte "Tapulu kocam" notuyla eşi Mert Aydın'la fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur'dan gelen o kare...
03.10.2022 13:42 - Son Güncelleme: 03.10.2022 13:42
Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı'nda nikâh masasına oturdu. Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.