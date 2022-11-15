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    • Magazin
    • 15.11.2022 16:39
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    • 15.11.2022 16:39
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    'Acun Ilıcalı bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı...

    Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu epey olaylı geçmişti. Kimileri All-Star'la barıştı, kimileri arasında adeta bir kan davası çıktı. Bazıları da aşık olup ayrıldı... Masterchef 2023 ise Masterchef'in final yapmasının ardından başlayacak. Hazırlıkları süren Survivor 2023'ün yarışmacıları hakkında geçtiğimiz günlerde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bu kez iddianın yeni hedefi bambaşka. İşte haberin detayları...

    ’Bu iki asla olmaz asla!’

    'Bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı... Sevilen yarışma programı Survivor 2024 için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı'nın 'zekanın' ön plana çıkacağını söylediği Survivor 2023'ün, ünlüler ve fenomenler olacağı iddia edilmişti. Hazırlıklar sürerken bu kez Survivor masası hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kimileri bu iddianın gerçek olmasını dilerken kimileri duymak bile istemedi. İşte haberin detaylar...

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye, 2023 sezonu için geri sayıma başladı.

    TV8 ekranlarındaki yerini MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından alacak olan Survivor 2023 yarışmasının formatında değişiklikler yapılacağı açıklaması ise, TV8'in sahibi; Survivor'ın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı'dan gelmişti.

        Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni sezonuna ilişkin; Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı.

        Acun Ilıcalı Survivor 2023 için "Survivor'da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor'ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda" demişti. Herkesin merakla beklediği yarışmanın her detayı araştırılıyor.

        Bunlardan biri de daha önce Şeyma Subaşı'nın ablasının da yorumcu olduğu Survivor Panorama programı.
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            Haberler Magazin 'Acun Ilıcalı bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı...
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