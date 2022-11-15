'Acun Ilıcalı bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı...

'Bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı... Sevilen yarışma programı Survivor 2024 için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı'nın 'zekanın' ön plana çıkacağını söylediği Survivor 2023'ün, ünlüler ve fenomenler olacağı iddia edilmişti. Hazırlıklar sürerken bu kez Survivor masası hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kimileri bu iddianın gerçek olmasını dilerken kimileri duymak bile istemedi. İşte haberin detaylar...
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye, 2023 sezonu için geri sayıma başladı.
TV8 ekranlarındaki yerini MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının hemen ardından alacak olan Survivor 2023 yarışmasının formatında değişiklikler yapılacağı açıklaması ise, TV8'in sahibi; Survivor'ın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı'dan gelmişti.