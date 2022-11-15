'Acun Ilıcalı bu iki asla olmaz asla!' Akıllara zarar iddia kimileri şiddetle karşı çıktı kimileri bayıldı! Survivor Ayşe Yüksel ile Adem Kılıççı...

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için "Survivor'da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor'ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda" demişti. Herkesin merakla beklediği yarışmanın her detayı araştırılıyor.