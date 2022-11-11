Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'den yalı aldı fiyatı dudak uçuklattı Riva'daki o evden taşınıyor: "Yeni evim hayırlı olsun bana"
Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'de yalı alan Hadise Riva'daki o evden taşınıyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı... Evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi de alıp gittiği iddia edilen Mehmet Dinçerler yeni evine geçmek için gün sayarken, Hadise'den de bir atak geldi. Bir yalı satın alan Hadise Riva'dan İstinye'ye taşınıyor. Fiyatı dudak uçuklatan yalısı hakkında ilk kez konuşan Hadise bakın neler söyledi.
"YENİ EVİM HAYIRLI OLSUN BANA"
Hadise'nin yeni ev heyecanı! İstinye'den yalı aldı fiyatı dudak uçuklattı Riva'daki o evden taşınıyor.
Sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA NEDENİ
30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çiftin boşanma nedeni olarak, Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi olduğu ileri sürülmüştü. O görüntülere eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.
"SEN EVLİSİN"
İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.
YÜZÜĞÜ SATTI, HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI
30 Eylül'de Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilen evlilik yüzüğünün replika olduğu ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından yüzüğü satmak isteyen ünlü şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında adeta sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı.