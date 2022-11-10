Hadise yeni evini 40 milyon TL'ye almıştı! Olay sözler: "O Ses Türkiye'den bu yüzden çıkartıldı Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile..."
Hadise yeni evini 40 milyon TL'ye almıştı! Olay sözler Bircan Bali ve Arto'dan geldi. Hadise ile Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da evlenmiş 30 Eylül'de ise tek celsede boşanmıştı... Ünlü şarkıcı Hadise'nin evliliği bitti ama dedikodular bitmiyor. Seren Serengil geçtiğimiz günlerde 'metres' iddiasıyla herkesi şoke etmişti. Olay yaratan iddiaların ardından Arto, Mehmet Dinçerler'in borçlarına karşılık Hadise ile evlendiğini ileri sürmüştü. Skandal iddialara bir yenisi daha eklendi. Ebru Gündeş'in eski eşi ve Hadise ile ilgili o iddia herkesi bir kez daha şaşkına çevirdi. Bircan Bali ve Arto, 40 milyon TL'ye ABD'de ev alan Hadise'nin Rıza Sarraf ile el ele fotoğrafının olduğunu iddia etti.
"O SES TÜRKİYE'DEN DE BU YÜZDEN ÇIKARTILDI"
Hadise yeni evini 40 milyon TL'ye almıştı! Olay sözler Arto ve Bircan Bali'den geldi.
Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
''EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI"
Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.
SANAT HAYATINI KISITLADI
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı. Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönetilk kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır.