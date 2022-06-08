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    • Magazin
    • 09.06.2022 05:38
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    • 09.06.2022 05:39
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    Venezuela Devlet Başkanı Maduro Kuruluş Osman Dizisinin oyuncuları ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya geldi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım." dedi.

    AA
    Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan sürpriz ziyaret

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Maduro, Twitter hesabından yapımcı ve oyuncularla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.



    Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



    BÖRK ŞAPKA HEDİYE EDİLDİ
    Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi. Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
        Etnospor
        Haberler Magazin Venezuela Devlet Başkanı Maduro Kuruluş Osman Dizisinin oyuncuları ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya geldi
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