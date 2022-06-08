Venezuela Devlet Başkanı Maduro Kuruluş Osman Dizisinin oyuncuları ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya geldi





Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.