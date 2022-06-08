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    • Magazin
    • 09.06.2022 01:48
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    • 09.06.2022 01:48
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    Hamdi Alkan duyurmuştu! Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! “Vallahi özleyeceğim ama...”

    Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçen haftalarda Billur Kalkavan’ın akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Alkan’ın açıklamasının ardından Kalkavan, bir paylaşımda bulunarak sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. 44 kiloya kadar düşen ve doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatan Kalkavan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme!

    Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

    Alkan'ın açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, şunları söylemişti: "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum"

    İlerleyen günlerde yeni bir paylaşımda bulunarak 44 kiloya düştüğünü belirten Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler"

        Kalkavan, 4 gün önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Hastanedeyim salıdan beri. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım, az da olsa. 3. kemodan sonra hiç sıkıntı çekmedim. Bulantı falan yok. Hafif halsizlik, o kadar... Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım, iyi geldi vallahi. Her gün daha iyiye gidiyorum. Keyfim yerinde... İlginize, alakanıza tekrar teşekkürler. İyileşmemdeki en büyük etken çünkü... Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış..."

        BİLLUR KALKAVAN TABURCU OLDU
        Üçüncü kemoterapi tedavisini gören 59 yaşındaki sanatçı, taburcu olduğunu duyurdu.

        "EVİMİ ÖZLEDİM"
        Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Magazin Hamdi Alkan duyurmuştu! Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! “Vallahi özleyeceğim ama...”
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