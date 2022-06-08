Hamdi Alkan duyurmuştu! Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! “Vallahi özleyeceğim ama...”

İlerleyen günlerde yeni bir paylaşımda bulunarak 44 kiloya düştüğünü belirten Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler"