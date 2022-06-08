Hamdi Alkan duyurmuştu! Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! “Vallahi özleyeceğim ama...”

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Alkan'ın açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunan Billur Kalkavan, şunları söylemişti: "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum"
İlerleyen günlerde yeni bir paylaşımda bulunarak 44 kiloya düştüğünü belirten Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler"