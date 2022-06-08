Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Erdoğan ve Maduro görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

4 YIL SONRA İLK

Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.