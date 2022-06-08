Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA
Erdoğan ve Maduro görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
4 YIL SONRA İLK
Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.