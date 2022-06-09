Furkan Korkmaz kimdir, kaç yaşında? İrem Sak ve Furkan Korkmaz arasında yaş farkı kaç? İşte basketbolcu hakkında bilgiler

FURKAN KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünya geldi. Basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başlayan Furkan Yılmaz ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

25 Temmuz 2019'da Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers iki yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Sezon boyunca birçok kez ilk beşte yer aldı. 2 Kasım 2019 tarihinde Portland Trail Blazers'a karşı maç kazandıran şutu soktu ve takımına galibiyeti getirdi. 7 Şubat 2020'de kenardan gelerek 34 sayıyla kariyer rekorunu Memphis Grizzlies'e karşı kırdı. Bir maç sonra Chicago Bulls karşısında 17'de 12 şut isabeti ve 11'de 6 üçlük isabetiyle 31 sayıyla oynadı ve mükemmel bir smaca imza attı.