Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Çocuk kütüphanesini de gezen Erdoğan ve Flores'e çocuklara yönelik eğitimlerle ilgili bilgi verildi. Ardından iki First Lady Cihannüma Salonu'nu gezdi ve burada bulunan yerkürenin önünde fotoğraf çekildi.

Gezinin sonunda Emine Erdoğan, Cilia Flores'e "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı", "Dünya Ortak Evimiz" kitapları ile İspanyolca Mesnevi eserini hediye etti.

Daha sonra devlet konukevinde Anadolu'nun geleneksel kumaşlarından oluşan dokuma seçkilerinden oluşan mini bir sergiyi ziyaret eden Emine Erdoğan ve Cilia Flores de Maduro, katılacakları resmi akşam yemeği öncesinde baş başa görüşmeye geçti.