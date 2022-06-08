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    • Güncel
    • 08.06.2022 20:31
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    • 08.06.2022 20:46
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    Hangisi daha yerli! Yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin' diyen Kılıçdaroğlu mu, Türk sermaye sahiplerine 'garanti' veren Maduro mu?

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun Türk yatırımcılara yönelik 'garanti veriyorum' diyerek yaptığı tarihi çağrı akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sermaye ve yatırımcı düşmanı tutumunu getirdi. 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok' şeklindeki algı operasyonu ile yatırımcıları kaçırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun söylemleri karşısında Maduro'nun yaptığı çağrı Kılıçdaroğlu mu daha milli yoksa Maduro mu?" yorumları da beraberinde getirdi.

    Kılıçdaroğlu mu daha yerli yoksa Maduro mu?

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "İŞTE O AN BU AN! GARANTİ VERİYORUM"
    Türk yatırımcılara Venezuela'ya gelmeleri yönünde tarihi bir çağrıda bulunan Maduro, "İşte o an bu an, size garantisini verebilirim. Yasal olarak, politik olarak bütün garantileri size veriyorum" ifadelerini kullandı.



    Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Nicolás Maduro, "Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir. Venezuela sadık, çalışkan, güvenilir bir dosttur" dedi.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN YATIRIMCI VE SERMAYE DÜŞMANI SÖYLEMLER
    Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bu tarihi açıklamaları akıllara CHP'nin sermaye ve yatırımcı düşmanı tutumunu getirdi.

    Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok' şeklinde yürüttüğü algı operasyonuyla yabancı sermayeye 'gelmeyin' mesajını veriyor.



        HANGİSİ DAHA YERLİ? KILIÇDAROĞLU MU YOKSA MADURO MU!
        Kılıçdaroğlu'nun yatırım ve sermaye düşmanı bu tutumu karşısında Nicolás Maduro'nun Türk yatırımcılara yaptığı çağrı "Kılıçdaroğlu mu daha milli yoksa Maduro mu?" yorumları da beraberinde getirdi.


        BU İLK DEĞİL! İNGİLİZLERE DE ŞİKAYET ETMİŞTİ!
        29 Kasım 2018 tarihinde İngiltere'ye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmamıştı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi ingilizlere şikayet ederek "Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok" ifadelerini kullanmış ve İngiliz yatırımcıları uyarmıştı.



        18 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da bir otelde, haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı açıklamayı tekrarlamıştı. Kılıçdaroğlu, ''Sermaye Türkiye'ye gelmiyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı bir Türkiye'ye yabancı sermaye niye gelsin?'' ifadelerini kullanmıştı.



            Kılıçdaroğlu'nun yatırımcı düşmanı söylemleri karşısında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Türk yatırımcılarına yaptığı tarihi çağrıdan satır başları;

            Artık ticari büyümemiz ortada, üretimimiz büyüyor, gıda alanında büyük bir yeşerme var. Yüz yıldır görünmeyen büyüme var. Tarım, endüstri alanında, yeni zenginlik kaynaklarını bulduğumuz dönemde. Türkiye'ye böyle bir zamanda geldik. Sayın Cumhurbaşkanıma, yatırımcılara diyorum ki, Türkiye'nin bütün yatırımcıları turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, altın, kömür için Türk yatırımları Venezuela'ya gelsin. İşte o an bu an, size garantisini verebilirim. Yasal olarak, politik olarak bütün garantileri size veriyorum.



            Bizim için bu açılım sürecidir. Lütfen dikkat edin; bizim için bir havayolu köprüsü var. Her gün Karakas'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Karakas'a uçuşlarımız var. Yolcular, turistler, Venezuelalılar nereye gelmek istiyorlar? Asya, Afrika ve başka destinasyonlara İstanbul'dan gitmek istiyorlar. Turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar.

            Türkiye'nin tarihine, karakterine büyük bir sevgimiz, saygımız var. Çok geniş bir işbirliği alanımız var. Buraya baktığımızda biz burada 54'ü aşkın işbirliği anlaşması üzerine konuşuyoruz. Çok önemli üç anlaşma turizm, tarım ve bankacılık alanında üç tane anlaşma imzaladık.

            Venezuela burada küllerinden doğan bir kuş. Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir. Venezuela sadık, çalışkan, güvenilir bir dosttur. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum
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            Haberler Güncel Hangisi daha yerli! Yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin' diyen Kılıçdaroğlu mu, Türk sermaye sahiplerine 'garanti' veren Maduro mu?
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