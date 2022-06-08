Hangisi daha yerli! Yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin' diyen Kılıçdaroğlu mu, Türk sermaye sahiplerine 'garanti' veren Maduro mu?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İŞTE O AN BU AN! GARANTİ VERİYORUM"
Türk yatırımcılara Venezuela'ya gelmeleri yönünde tarihi bir çağrıda bulunan Maduro, "İşte o an bu an, size garantisini verebilirim. Yasal olarak, politik olarak bütün garantileri size veriyorum" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Nicolás Maduro, "Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir. Venezuela sadık, çalışkan, güvenilir bir dosttur" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YATIRIMCI VE SERMAYE DÜŞMANI SÖYLEMLER
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bu tarihi açıklamaları akıllara CHP'nin sermaye ve yatırımcı düşmanı tutumunu getirdi.
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok' şeklinde yürüttüğü algı operasyonuyla yabancı sermayeye 'gelmeyin' mesajını veriyor.