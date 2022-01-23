Küstahlık Sezen Aksu'nun diline vurdu! Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti! Özür dileyeceğine meydan okudu

Sezen Aksu, 2017'de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
SEZEN AKSU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları gelirken, Aksu sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sezen Aksu, dün gece yazdığı 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.
"DİLİMİ EZEMEZSİN"
"47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim" diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:
"AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim"