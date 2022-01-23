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    • Magazin
    • 23.01.2022 11:45
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    • 23.01.2022 11:49
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    Küstahlık Sezen Aksu'nun diline vurdu! Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti! Özür dileyeceğine meydan okudu

    Yazdığı bir şarkının sözlerinde Hz. Adem ile Hz. Havva'ya "cahil" diyerek hakaret eden ve dini duyguları aşağılayan Sezen Aksu olay sonrası ilk kez açıklama yaptı. Tepki çeken şarkı nedeniyle özür dileyeceğine bir de meydan okuyan Aksu, 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.

    Küstahlık Sezen Aksu’nun diline vurdu

    Sezen Aksu, 2017'de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    SEZEN AKSU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
    Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları gelirken, Aksu sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sezen Aksu, dün gece yazdığı 'Avcı' isimli yeni şarkı sözleriyle tepkilere yanıt verdi.

    "DİLİMİ EZEMEZSİN"
    "47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim"     diyen Aksu'nun açıklamasında dikkat çeken şarkı sözleri şu şekilde:

    "AVCI
    Sen beni üzemezsin
    Zaten çok üzgünüm
    Nereye baksam acı
    Nereye baksam acı
    Ben avım sen avcı Vur bakalım….
    Sen beni sezemezsin
    Dilimi ezemezsin
    Nereye baksam acı
    Nereye baksam acı
    Kim yolcu kim hancı
    Dur bakalım…
    Beni öldüremezsin
    Sesim, sazım, sözüm var benim
    Ben derken ben herkesim"

        SEZEN AKSU'NUN AÇIKLAMASI
        "Merhaba, Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

        Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım:

        HOP DEDİK

        O ne dedi?

        Bu ne dedi?

        Kim ne dedi?

        Harcanan hayatlar bunlar

        Vermişler ateşe yedi düveli

        Hababam kaynıyo' kazanlar

        Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

        İple çekiyoruz vaktimizi

        Kim en günahsızsa gelsin

        Gelsin ilk o vursun bizi

        Dizilmişler bi' de dizi dizi

        Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

        Ateşe de yürürüz evelallah

        Aşk yaksın yakacaksa bizi

        Hadi siz düşünün, top bizde

        Mangal gibi yürek çok bizde

        Alevere dalavere yok bizde

        "Yok" dedik, "Yok" dedik

        Kırılıp dökülüyoruz lakin

        Direniyoruz sakin sakin

        E siz de dilinize biraz hâkim

        "Hop" dedik, "Hop" dedik

        Ya seyirci ya yanansın

        Ortası yok, sınanansın

        Ya emniyet şeridinde

        Ya uçurtmaya uyansın

        Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

        AVCI

        Sen beni üzemezsin

        Zaten çok üzgünüm

        Nereye baksam acı

        Nereye baksam acı

        Ben avım sen avcı Vur bakalım….

        Sen beni sezemezsin

        Dilimi ezemezsin

        Nereye baksam acı

        Nereye baksam acı

        Kim yolcu kim hancı

        Dur bakalım…

        Beni öldüremezsin

        Sesim, sazım, sözüm var benim

        Ben derken ben herkesim

        Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

        Sezen"
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        Haberler Magazin Küstahlık Sezen Aksu'nun diline vurdu! Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti! Özür dileyeceğine meydan okudu
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