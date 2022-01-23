Erzincan'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesinde ikamet eden İbrahim Tan ve ailesi, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 kişilik aile zehirlendiklerini sabaha karşı fark ederek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tan ailesi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişilik ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.