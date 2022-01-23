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    • Magazin
    • 23.01.2022 08:48
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    • 23.01.2022 08:48
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    Erzincan'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

    Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendikleri sabaha doğru anlaşılan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

    Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesinde ikamet eden İbrahim Tan ve ailesi, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 kişilik aile zehirlendiklerini sabaha karşı fark ederek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tan ailesi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişilik ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

    Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

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    Haberler Magazin Erzincan'da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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