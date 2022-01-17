Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan skandal şarkı sözlerine tepki





EN HAFİF TABİRLE SAYGISIZLIKTIR

Dinî şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgarî bir insanî erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.

Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır.