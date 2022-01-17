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    • 17.01.2022 18:29
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    • 17.01.2022 18:40
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    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan skandal şarkı sözlerine tepki

    Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözleri üzerine açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi. Hz. Âdem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem’e yönelik polemiklerle ilgili olarak Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, “İslam’ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi.

    Diyanet’ten Sezen Aksu’ya tepki!

    Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

    Aksu'nun şarkısındaki, "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada büyük tekiye neden olmuştu.



    Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerine açıklamalarda bulundu.

    Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Âdem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.




    İNSANLIĞIN MÜŞTEREK DEĞERİ
    Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Âdem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de "halife" olarak nitelenen Hz. Âdem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

    Aynı şekilde Yüce Allah, "Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Âdem'in durumu gibidir." (Âl-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahî kudrete ve onun mucizevî doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezelî hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, hayâ ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.



        SON DERECE HASSAS VE DİKKATLİ OLUNMALI
        Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir.



        EN HAFİF TABİRLE SAYGISIZLIKTIR
        Dinî şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgarî bir insanî erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.

        Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır.



        NE OLMUŞTU?
        Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısında büyük bir skandala imza atmış ve "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerini kullanarak Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya alenen hakaret etmişti.

        Birçok kişi halkın dini değerlerine kastetedildiğini belirterek 'Minik Serçe' lakaplı şarkıcının TCK 216'dan yargılanmasını talep etti.

        #SEZENAKSUHADDİNİBİL
        Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada #sezenaksuhaddinibil etiketi gündem oldu.
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