23 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 sürgün adasına giden eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan Survivor 2022 oylamada haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. En çok oyu alan isim sürgün adasına gönderilecek.

2022 Survivor'da bu hafta ilk eleme aday Ünlüler takımından oldu ve bu isim

MERT ÖCAL oldu!