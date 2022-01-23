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    • Magazin
    • 23.01.2022 22:59
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    • 23.01.2022 22:59
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    23 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 sürgün adasına giden eleme adayı kim oldu?

    Survivor All Star yarışması kaldığı yerden devam ediyor. Ekranların fenomen yarışması Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler'de ikinci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma programını izleyenler tarafından araştırılan "Survivor 2022 sürgün adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    23 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

    Survivor 2022 bugün 7. bölümü ile ekrana geldi. Nefes kesen parkur mücadelelerinin ekrana geleceği oyunda dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirlendikten sonra haftanın ikinci yarışmacısı sürgün kampına gönderildi.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    23 Ocak Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlan Survivor 2022 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımlar arasında dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşandı.

    SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan Survivor 2022 oylamada haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek. En çok oyu alan isim sürgün adasına gönderilecek.

    2022 Survivor'da bu hafta ilk eleme aday Ünlüler takımından oldu ve bu isim

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        Haberler Magazin 23 Ocak 2022 Survivor All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 sürgün adasına giden eleme adayı kim oldu?
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