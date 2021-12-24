Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında karar! Çocuk kimde kalacak?





Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..." demişti.