Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi isim oldu?

Yine heyecan dolu bir haftanın finali geldi çattı televizyon izleyicileri Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve başarılı sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğu ile ilgiyle izlenen fenomen yarışmada yine birbirinden iddialı, yetenekli 4 yarışmacı mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın puanlamasında sıralama nasıl oldu, en yüksek puanı alarak ödül kazanan yarışmacı kim oldu? 24 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan isim hangisi oldu?
24 ARALIK CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 15 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?
En yüksek puanı alarak birinci olan ve 15 bin TL'yi kazanan isim Mesut oldu.
Gizem
Mesut
Aras
Melek
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.
Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.