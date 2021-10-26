Özcan Deniz darp görüntülerinin perde arkasını anlattı! Feyza Aktan'a verdi veriştirdi detayları duyan inanamadı

Ben de okula, oğlumu saat 10.00'da alıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim. Onlar da 'Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden '5 dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım. 'Babama gitmek istiyorum' diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı, annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o"