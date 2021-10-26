Özcan Deniz darp görüntülerinin perde arkasını anlattı! Feyza Aktan'a verdi veriştirdi detayları duyan inanamadı

Özcan Deniz ile Feyza Aktan 2018 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili arasındaki velayet davasının duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı.
Aynı gün Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Eski eşine saldırmakla suçlanan Feyza Aktan, söz konusu görüntüler için 'planlanmış' açıklamasında bulundu.
Özcan Deniz de bu konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Deniz, şunları söyledi: "O gün oğlumu alma günümdü. Fakat yasal olarak alma saatim 10.00, çocuğun okul saati ise 08.30'du. Yani okula bırakması gereken anne. Ben ise okul çıkışı alacaktım çocuğumu. Ama sabah beni okul müdürü aradı. Kuzey'in okula bırakılmadığını yazdı. Bu arada okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var. Arabayı bahane etme sebebi mal talebi.