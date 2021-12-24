Masterchef Pelin'e yarışmadan sonra bir haller oldu son haliyle göz aldı! Danilo Zanna'yla aşk iddialarına 'aşk var evet...' diyen Pelin...
Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama hakkında iddialara sadece bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında Pelin Zaman ile Hasan Biltekin'in de yakınlaştığı iddia edildi. Pelin Zaman geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti etmesine ama hakkında dedikodular bir türlü bitmedi. Masterchef Pelin şidmilerde yarışmanın getirdiği şöhretin ekmeğini yiyor.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.
Yarışmadan elenen Pelin Zaman, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Çok hareketli bir hayatım vardı. Hafta sonu olurdu yurt dışına giderdim, beli beş saatim olurdu, yurt dışına giderdim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım, her gün bir şeyler öğrenmeye kendime bir şeyler katmaya çalıştım" yorumunda bulunmuştu.
Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmacısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak güzelliğini konuşturdu.
Yakın zamanda Mehmet Şefin restoranında çalışmalar yapacak olan Pelin Zaman'ın adı yarışmada pek çok dedikoduya karışmıştı.