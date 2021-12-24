Masterchef Pelin’e yarışmadan sonra bir haller oldu son haliyle göz aldı! Danilo Zanna’yla aşk iddialarına ’aşk var evet...’ diyen Pelin...

Yarışmadan elenen Pelin Zaman, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Çok hareketli bir hayatım vardı. Hafta sonu olurdu yurt dışına giderdim, beli beş saatim olurdu, yurt dışına giderdim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım, her gün bir şeyler öğrenmeye kendime bir şeyler katmaya çalıştım" yorumunda bulunmuştu.