Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya Sultan San ayrıldı mı? soruları Hasan Can Kaya'nın açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Youtube'de Konuşanlar adlı program yapan Hasan Can Kaya ünü milyonlara ulaşınca Acun Ilıcalı ile anlaşarak programını Exxen'e taşıdı. Ünlü komedyen basamakları birlikte tırmandığı sevgilisi Sultan San'dan ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...
HASAN CAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 Güngören, İstanbul doğumludur. 31 yaşındaki Kaya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden mezundur . Mesleği komedyenlik ve senaristliktir.
HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ SULTAN SAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
Sultan San Güldür Güldür Show, Güldüy Güldüy Show, 5er Beşer, Can Dostlar, İnsanlar Alemi, Şöhret dizisi gibi pek çok yapımda yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev almıştır. 1983 yılında dünyaya gelen Sultan San Hasan Can Kaya'dan 6 yaş büyüktür.