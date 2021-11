Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir, ne iş yapıyor? Hasan Can Kaya Sultan San ayrıldı mı? soruları Hasan Can Kaya'nın açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Youtube'de Konuşanlar adlı program yapan Hasan Can Kaya ünü milyonlara ulaşınca Acun Ilıcalı ile anlaşarak programını Exxen'e taşıdı. Ünlü komedyen basamakları birlikte tırmandığı sevgilisi Sultan San'dan ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...