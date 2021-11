Konuşanlar'ın yönetmenliğini yapıyordu. Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı. Nedenini de itiraf etti. YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyen 2 buçuk yıl birlikte olduğu yönetmen Sultan San ile ayrıldığını açıkladı. Kaya, ayrıldıklarına dair yaptığı açıklamada ilişkinin neden bittiğini de söyledi. İşte Konuşanlar seyircisini üzen karara dair Hasan Can Kaya'nın samimi açıklamaları...