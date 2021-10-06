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    Ece Ronay o mesajları ifşa etti! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil'den yanıt gecikmedi

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 34 yaş küçük şarkıcı Ronay’ı taciz etti. Ronay, mesajları yayınlayınca Erbil tepki gösterdi: Mesajları ben atmadım.

    Erbil taciz etti

    Evinin banyosunda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, eski günlerine hızlı döndü. Önce Serenay Sarıkaya'ya iltifatlar yağdıran Erbil, şimdi de klibinde oynadığı Ece Ronay'ı taciz etti. Ronay, 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti.

    Genç şarkıcı, Erbil'in yazdığı "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, göğüslerini Tik- Tok'ta açıp göstermek daha mı saygın" mesajlarını paylaştı. Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ronay şunları söyledi: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Son olarak ben... Mehmet Ali Erbil'i klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti. Çirkin mesajlar gönderdi. Tehdit de etti." Mehmet Ali Erbil ise kendisinin reklam için kullanıldığını belirterek, "Video çekmiş bana 'köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Z kuşağının tuzağına düştüm. Hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.

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