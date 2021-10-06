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    • Magazin
    • 07.10.2021 11:50
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    • 07.10.2021 11:50
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    İçimizden Biri dizisi için flaş karar! Özge Yağız'ın şansı yaver gitmiyor! 13 günün sonunda...

    Özge Yağız'ın şansı yaver gitmiyor! İçimizden Biri dizisi için flaş karar! Geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü saat 20.00'de final yaparak macerasını sonlandıracak.

    İçimizden Biri dizisi için flaş karar!

    İçimizden Biri dizisi için karar verildi. İlk olarak Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 4 bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti. Son olarak Show TV tarafından alınan kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

    FİNAL YAPIYOR

    İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 4 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.

    Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin günü değiştirilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi.

    Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü salı olarak değiştirilmişti.

        Son olarak Show TV tarafından alınan kararla dizi 6. bölümünde final yaparak ekranlardaki macerasını tamamlayacak.

        SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir. İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar.

        Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar. Fakat, Hünkar'ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir. Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır.

            Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir.

            Yine Havva'nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, binbir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.
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