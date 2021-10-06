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    • 06.10.2021 19:26
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    • 06.10.2021 20:00
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    Kuruluş Osman 65. bölüm tek parça izle: ATV dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE seçeneği!

    Kuruluş Osman 65. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen ve büyük bir heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00'de 65. bölümüyle ekranlara geliyor. Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı ben seçerim! Kuruluş Osman 65. bölümde Osman Bey’in beyliği günden güne hızla büyürken düşman sayısı da beraberinde artmaktadır. Öte yandan Orhan’ın doğumu bütün Kayı Obası’nı büyük bir sevince sokuyor. Sezon bölümünde izleyicileri büyük bir merakta bırakan Kuruluş Osman bu akşam yeni sezonuyla tekrar sahalara geri dönüyor. İşte Kuruluş Osman 65. bölüm izle seçeneği...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 65. bölüm CANLI İZLE!

    Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı ben seçerim! Heyecanla izlenen reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, sezon arası sonrası 6 Ekim Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak. İzleyiciler bu bağlamda Kuruluş Osman65. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Kuruluş Osman 65. bölüm izle seçeneği!

    KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE! 65. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    ORHAN'IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!

    'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

        Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

        Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

        Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 65. bölüm tek parça izle: ATV dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE seçeneği!
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