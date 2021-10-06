Kuruluş Osman 65. bölüm tek parça izle: ATV dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE seçeneği!

Kiminle dost, kiminle düşman kalacağımı ben seçerim! Heyecanla izlenen reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, sezon arası sonrası 6 Ekim Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak. İzleyiciler bu bağlamda Kuruluş Osman65. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Kuruluş Osman 65. bölüm izle seçeneği!
KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE! 65. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
ORHAN'IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!
'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!