Kuruluş Osman 65. bölüm tek parça izle: ATV dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm CANLI İZLE seçeneği!

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

ORHAN'IN DOĞUMU HERKESİ SEVİNCE BOĞUYOR!

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!