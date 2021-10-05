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Haberler Magazin Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

Ece Ronay'ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan tarafından tecavüzle suçlanan Mehmet Ali Erbil, bu kez taciz iddiasıyla gündeme geldi. 'Karpuz' isimli şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medyada ifşa etti. Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirten Ronay, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" iddiasında bulundu. İfşa edilen mesajlar herkesi şaşkına çevirirken Erbil, sessizliğini bozdu. Bakın Mehmet Ali Erbil kendisini nasıl savundu...

05.10.2021 18:54 - Son Güncelleme: 05.10.2021 19:31
Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları sosyal medya hesabında ifşa etti.

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Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaşım yapan 29 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. 'Şiddet' diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir..."

Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

"Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak 'hastayım' dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, beş saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü..."

Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

"Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım..."

Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu

"Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun"

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