Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdi mi? İhanetle gündeme gelen eşi Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin'deki milyonluk araba kimde kalacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Görkemli bir düğünle evlenerek dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde boşanmaya karar verdi. Boşanma kararı sonrası Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'ye aldığı 4 milyon TL değerindeki lüks aracın akıbeti belli oldu.
Dün haklarında boşanma haberleri çıkan çiftten Selin Ciğerci, özel açıklama yaparak iddiayı doğruladı. Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları söylenen Ciğerci, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi.