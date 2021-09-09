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    • 09.09.2021 11:15
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    • 09.09.2021 11:31
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    Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdi mi? İhanetle gündeme gelen eşi Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin'deki milyonluk araba kimde kalacak?

    Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdi mi? İhanetle gündeme gelen Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin'deki milyonluk araba kimde kalacak? 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen ve evlat edinmek isteyen Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra boşanma kararı aldı. Son dönemde ihanetle gündeme gelen ikiliden Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye 4 milyon TL değerinde lüks araç hediye etmişti o aracın akıbeti de belli oldu.

    İhanetle gündeme gelen Selin Ciğerci boşanıyor!

    Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdi mi? İhanetle gündeme gelen eşi Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin'deki milyonluk araba kimde kalacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    Görkemli bir düğünle evlenerek dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sürpriz bir şekilde boşanmaya karar verdi. Boşanma kararı sonrası Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'ye aldığı 4 milyon TL değerindeki lüks aracın akıbeti belli oldu.

    Dün haklarında boşanma haberleri çıkan çiftten Selin Ciğerci, özel açıklama yaparak iddiayı doğruladı. Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları söylenen Ciğerci, ayrılıkla ilgili kısa bir açıklama yaparak "Gökhan ile yollarımızı ayırıyoruz, anlaşmalı şekilde boşanacağız" dedi.

        MİLYONLUK ARABA KİMDE KALACAK?

        2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, eşine geçtiğimiz nisan ayında doğum günü hediyesi olarak 4 milyon TL değerinde Mercedes marka araba satın almıştı.

        Boşanma sonrası 4 milyon TL değerindeki aracın Selin Ciğerci'de kalacağı ve tarafların birbirinden maddi olarak herhangi bir talepte bulunmayacağı öne sürüldü.

        İHANET İDDİASI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

        Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan ikili hakkında ihanet dedikoduları çıkmıştı. Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

        SELİN CİĞERCİ CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?


        Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, kendisine yöneltilen soruları sık sık yanıtlamaktadır. Daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu söyleyen Ciğerci, konu hakkında samimi itiraflarda da bulundu.


            Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulundu: "Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine" dedi. Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini de söylemişti.
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            Haberler Magazin Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdi mi? İhanetle gündeme gelen eşi Gökhan Çıra ile boşanma kararı alan Selin'deki milyonluk araba kimde kalacak?
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