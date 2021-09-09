

Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulundu: "Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine" dedi. Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci, katıldığı YouTube kanalında nişanlısı Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneden çocuk sahibi olabileceğini de söylemişti.