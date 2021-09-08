Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne? Instagram hesabı...

Miss Turkey 2021 finali için geri sayım sona erdi. Türkiye Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne?' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!
MİSS TURKEY 2021 1.Sİ BELLİ OLDU!
Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
DİLARA KORKMAZ KİMDİR? DİLARA KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?
Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.
Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın 2010 yılında 4. gelen Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.