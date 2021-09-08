Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne? Instagram hesabı...

Miss Turkey 2021 finali için geri sayım sona erdi. Türkiye Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne?' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!