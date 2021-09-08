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    • Magazin
    • 08.09.2021 22:43
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    • 08.09.2021 23:11
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    Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne? Instagram hesabı...

    Miss Turkey 2021 yarışmasında bugün 20 finalist birincilik için yarıştı. 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan edildi. Yapılan açıklamayla 2021 Miss Turkey birincisi 14 numarada yer alan Dilara Korkmaz oldu. Bu gelişmelerin ardından Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne?

    Miss Turkey 2021 finali için geri sayım sona erdi. Türkiye Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne?' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    MİSS TURKEY 2021 1.Sİ BELLİ OLDU!

    Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

    DİLARA KORKMAZ KİMDİR? DİLARA KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

    Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.

    Yarışmaya katılan Dilara Korkmaz'ın 2010 yılında 4. gelen Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

        Miss Turkey 2021 Finalistleri!
        1 Kayra Türkoviç
        2 Yeşim Toplu
        3 Alara Eriç
        4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
        6 Tuana Cemre Calban
        7 Nil Çukur
        8 Sevcan Öksüz
        9 Sena Leyla Yavuz
        10 Su Bige Korucu
        11 Birsu Deniz Aközbek
        12 Birsel Buse Kadıoğlu
        13 Selin Şahingöz
        14 Dilara Korkmaz
        15 Başak İlhan
        16 Buse Orcan
        17 Berfin Ant
        18 Mercan Tezcan
        19 Bahar Koltuklu
        20 Cemrenaz Turhan
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        Haberler Magazin Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz nereli, mesleği ne? Instagram hesabı...
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