Selin Ciğerci Deniz Akkaya kavgası nedir? Deniz Akkaya neden tutuklandı? Eski manken Deniz Akkaya'nın tutuklanma sebebi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasında daha önce sert tartışmalar yaşanmış ve bu tartışmaların ardından açıklamalar peş peşe gelmişti. Deniz Akkaya'nın 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırıldığı ve eski mankenin cezaevine girdiği öğrenildi. Peki; Deniz Akkaya neden tutuklandı? Selin Ciğerci Deniz Akkaya kavgası nedir?
DENİZ AKKAYA NEDEN TUTUKLANDI?
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile yaşadığı tartışma sonrası çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen eski manken Deniz Akkaya cezaevine konuldu.
3 günlük zorlama hapis kararı verilen Deniz Akkaya'a bu sabah Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Akkaya, buradan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İnfaz Savcılığı'nda dosya üzerinden işlemleri yapılan Akkaya 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.