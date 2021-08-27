Cezaevindeki 3 gün kalan Deniz Akkaya yaşadıklarını anlattı! ‘Ergen kızlar kan ağlatıyor’ dedi şahit olduğu bir olayı paylaştı

Eski manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kendisine aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapse çarptırılmıştı.
Tahliye olan Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cezaevinde yaşadıklarını canlı yayında anlatan Akkaya, ergen kızların infaz memurlarına kan ağlattığını belirterek kendilerini çığlık çığlığa yerden yere vurduklarını ve zarar verdiklerini söyledi.
En çok infaz memurları ile empati kurduğunu dile getiren eski manken, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi 3 günden, üç ciltlik bir kitap çıkacak durum yok ama benim orada mahkumlarla empati kurabilmem de mümkün değil. Ben bir disiplin cezası nedeniyle oradaydım.