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    • 27.08.2021 18:45
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    • 27.08.2021 19:01
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    Cezaevindeki 3 gün kalan Deniz Akkaya yaşadıklarını anlattı! ‘Ergen kızlar kan ağlatıyor’ dedi şahit olduğu bir olayı paylaştı

    Cezaevindeki 3 gün kalan Deniz Akkaya yaşadıklarını anlattı! Selin Ciğerci'nin kendisine aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya, tahliye oldu. Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında alan Akkaya, üç gün içinde şahit olduklarını ve yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

    Yaşadıklarını anlattı: Ergen kızlar kan ağlatıyor!

    Eski manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kendisine aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapse çarptırılmıştı.

    Tahliye olan Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstlendiği televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Cezaevinde yaşadıklarını canlı yayında anlatan Akkaya, ergen kızların infaz memurlarına kan ağlattığını belirterek kendilerini çığlık çığlığa yerden yere vurduklarını ve zarar verdiklerini söyledi.

    En çok infaz memurları ile empati kurduğunu dile getiren eski manken, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi 3 günden, üç ciltlik bir kitap çıkacak durum yok ama benim orada mahkumlarla empati kurabilmem de mümkün değil. Ben bir disiplin cezası nedeniyle oradaydım.

        Bir suç işlemediğim için bana göre ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarını canlı yayında konuştuğum için, tıpkı infaz memurları gibi kuralları hatırlattığım için, benim daha çok empati kurabileceğim kişiler onlar oldu.

        "KENDİLERİNİ YERDEN YERE ATIP ZARAR VERİYORLAR"
        Çok uzun dışarıda dolaşmadım ama sağa sola gidip gelirken dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle ergen kızlar içeride infaz memurlarına kan ağlatıyor. Kendilerini yerden yere atıyorlar, çığlıklar atıyorlar, kendilerine zarar veriyorlar. Madde bağımlısı olabiliyorlar.

        İnfaz memurunun işi o kadar zor ki, ellese, çekse, yırtılsa, bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır. Şöyle görüntüler gördüm. Bir kaç defa yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar"
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