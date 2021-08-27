Cezaevindeki 3 gün kalan Deniz Akkaya yaşadıklarını anlattı! ‘Ergen kızlar kan ağlatıyor’ dedi şahit olduğu bir olayı paylaştı

İnfaz memurunun işi o kadar zor ki, ellese, çekse, yırtılsa, bir yeri kanasa o sorumlu ve bunun cezası var. Bunun üzerine bir sürü soruşturma açılır. Şöyle görüntüler gördüm. Bir kaç defa yerde çığlık çığlığa bağıran bir genç kız, etrafında sadece uzakta duran infaz memurları. Bir de kendilerine de zarar veriyorlar"