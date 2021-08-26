'Dönüşüm muhteşem olacak' diyen Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışı bomba sözler: 'FETÖ ile ilişkileri olanları şikayet edeceğim'
'Dönüşüm muhteşem olacak' diyen Deniz Akkaya cezaevinden çıktı. Selin Ciğerci ile ilgili yaptığı yorumlar nedeni ile hakkında verilen 3 günlük hapis cezasının ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına konuşan Akkaya, "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" dedi ve ekledi; "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış."
'FETÖ İLE İLİŞKİLERİ OLANLARI ŞİKAYET EDECEĞİM'
'Dönüşüm muhteşem olacak' diyen Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışı flaş açıklamalarda bulundu.
Selin Ciğerci ise kendisini ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya'ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya'nın üç gün süreyle zorlama istenmişti. Ancak manken Akkaya bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı. Emniyete teslim olan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
'DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK' DEMİŞTİ
Araçtan bağlandığı yayında "Gidip aslanlar gibi teslim olacağım" diyen Deniz Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:
"Gidip aslanlar gibi teslim olacağım. Benim karşısında durduğum şey taşıyıcı annelik. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Gidip o şahsı ben şikayet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Hiç umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim için üzülmeyin" dedi
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıktı.