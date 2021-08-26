’Dönüşüm muhteşem olacak’ diyen Deniz Akkaya’dan cezaevi çıkışı bomba sözler: ’FETÖ ile ilişkileri olanları şikayet edeceğim’

'DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK' DEMİŞTİ

Araçtan bağlandığı yayında "Gidip aslanlar gibi teslim olacağım" diyen Deniz Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Gidip aslanlar gibi teslim olacağım. Benim karşısında durduğum şey taşıyıcı annelik. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Gidip o şahsı ben şikayet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Hiç umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim için üzülmeyin" dedi